Il Napoli su Grillitsch dell’Hoffenheim, può arrivare a parametro zero

Il Napoli su Grillitsch

Secondo a quanto riportato dal quotidiano tedesco Kicker, ci sarebbe anche il Napoli sulle tracce del centrocampista austriaco di proprietà dell’Hoffenheim Florian Grillitsch. Il club azzurro aveva già provato un avvicinamento dopo l’Europeo, dove il mediano si era messo in mostra con la nazionale austriaca. Grillitsch fa gola anche per la sua situazione contrattuale, vista l’ormai prossima scadenza del suo contratto a giugno. Il rinnovo con l’Hoffenheim non ci sarà, quindi potrà liberarsi a parametro zero. Oltre il Napoli ci sono anche Roma, Arsenal e Newcastle sulle sue tracce.

