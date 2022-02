Auriemma: “Iervolino? Se il Napoli fosse fallito oggi l’avrebbe comprato lui di sicuro!”

Raffaele Auriemma e il suo rimpianto

In diretta ai microfoni di Radio Marte è intervenuto il giornalista Raffaele Auriemma, il quale ha parlato di Iervolino e il Napoli. Ecco quanto dichiarato:

Ho un solo rimpianto, ovvero che Danilo Iervolinoha 43 anni e ne aveva soltanto 25 quando siamo falliti: era davvero troppo giovane. Fosse capitato oggi, un fallimento, sono strasicuro che uno come come Danio Iervolino, il Napoli, lo avrebbe comprato. Da qui al 2024 Aurelio De Laurentiis dovrà rinunciare ad una delle due sue società, il Napoli ed il Bari: dovrà cederne una perché non sarà più possibile la doppia proprietà, dopo il caso Salernitana-Lazio con Claudio Lotito. Non sappiamo quali potranno essere le scelte di De Laurentiis, ma va da sé che nel Napoli si deve investire tanto e De Laurentiis non può permettersi di farlo come altri presidenti. Il Napoli garantisce entrate nell’immediato, ma il Bari potrebbe farlo più in là nel tempo. Il Napoli è arrivato al massimo delle sue possibilità. A Bari De Laurentiis può divertirsi e incassare”.

