Napoli – Sogno Bremer: Cairo lo piazza sul mercato a cifre monstre

Tuttosport – Tutti pazzi per Bremer! Il difensore nel mirino di mezza Europa e Cairo alza il prezzo.

“Bremer, scatto rinnovo. Con patto di mercato”. Questo il titolo del quotidiano “sull’affare” del difensore del Torino. Il club non vuole perdere il suo gioiello a zero e così accelera sul rinnovo di contratto. Un patto di mercato che non costringerà il giocatore alla permanenza. E’ ormai nel mirino di mezza Europa e Cairo lo valuta circa 30 milioni.

Insomma, un rinnovo oggi in attesa di offerte a peso d’oro domani. Bremer è stato accostato a tante big ed anche il Napoli lo ha seguito nelle scorse settimane.

