Roma, rubata l’auto di Camara. Secondo furto per il centrocampista

Roma, furto ai danni di Camara

Mady Camara, centrocampista della Roma, è stato vittima del secondo furto d’auto da quando vive nella Capitale. Come riportato da Gazzetta.it, l’ex Olympiacos si è recato in commissariato per denunciare la sparizione della sua Hyundai Santa Fe. Anche il compagno di squadra Matic si è dovuto rivolgere alle forze dell’ordine, dove ha sporto denuncia contro ignoti dopo aver ritrovato la sua auto con un vetro danneggiato e la sparizione del volante.

