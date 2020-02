SSC Napoli, il report dell’allenamento: influenza per Llorente, Koulibaly in palestra

Ultime calcio Napoli – SSC Napoli, il report dell’allenamento. Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona in programma martedì 26 febbraio al San Paolo per l’ottavo di finale di andata di Champions League.

SSC Napoli, il report:

Allenamento sul campo 3 per il gruppo che, dopo una prima fase di attivazione, ha svolto esercizi di posizionamento tattico e lavoro sul possesso palla. Chiusura con una serie di partitine a campo ridotto. Llorente non si è allenato per sintomi influenzali. Koulibaly ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Lavoro in palestra e campo per Malcuit.

