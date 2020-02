Barcellona, i convocati di Setien per Napoli: out Jordi Alba, Messi c’è

Barcellona i convocati di Setien: out Jordi Alba e Sergi Roberto, Messi c’è

Ultimissime calcio Napoli – Barcellona i convocati di Quique Setien, per la partita di martedì di Champions League contro il Napoli.

Barcellona, i convocati:

Ter Stegen, Semedo, Piquè, Rakitic, Sergio, Arthur, Messi, Neto, Lenglet, Griezmann, Braithwaite (il calciatore non è in lista Champions e quindi non potrà giocare), De Jong, Vidal, Umtiti, Junior Firpo, Inaki Pena, Riqui Puig, Collado, Ansu Fati, Araujo, Akieme.

Non ce la fa a recuperare dall’infortunio occorso nella gara contro il Getafe Jordi Alba, mentre Luis Suarez avrà bisogno di almeno un paio di mesi per rientrare a disposizione. Si è fatto male in giornata Sergi Roberto a causa di un infortunio all’adduttore destro. Per lui tre o quattro settimane di stop.

Napoli, il Barcellona non molla Fabian: le ultime

Gattuso in conferenza stampa:” Vale ancora il discorso dei 40 punti”

Futuro Lozano, Mino Raiola incontra la società

