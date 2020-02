Marchesi e Orsi a Donne nel Pallone sul Napoli e su chi è l’anti Juve

Rino Marchesi, ex allenatore di Napoli e Juventus, è intervenuto in diretta a Donne nel Pallone – Speciale Bar Sandomingo”, condotto da Gabriella Calabrese e Sonia Sodano in diretta su Radio Onda Sport

”Sicuramente il Napoli ha avuto dei problemi, indubbiamente, ha comunque una rosa eccezionale che in Champions ha dimostrato grandi cose. La squadra è un po’ discontinua ma la sua qualità non è in discussione. I problemi che l’hanno colpita forse sono dipesi da quei fraintendimenti tra società e calciatori e quello poi ha influito sul rendimento. Presi singolarmente, il talento dei calciatori azzurri non si discute. . Insigne, Mertens, Callejon, sono giocatori che possono risolvere una partita in qualunque momento.

Il passaggio da 4-4-2 a 4-3-3? Le sofferenze della squadra dipendono sicuramente da errori individuali, soprattutto in alcune partite importanti poi, anche l’assenza di giocatori fondamentali come Koulibaly è stata penalizzante sul rendimento. Con il 4-3-3 giocano da anni e hanno sempre avuto ottimi risultati, può darsi che Gattuso abbia intenzione di provare qualcosa di nuovo.

Il Campionato? L’Inter mi aspettavo facesse bene, vista anche la rosa importante a disposizione, è la squadra più indicata ad infastidire la Juventus. La Lazio è quasi una sorpresa. Sono anni che questi calciatori giocano insieme e, quest’anno, sono costanti e stanno dimostrando grandi cose” Conclude Marchesi.

Nando Orsi, allenatore ed ex Roma, Lazio, Parma e Inter, è intervenuto in diretta a “Donne nel Pallone – Speciale Bar Sandomingo”, condotto da Gabriella Calabrese e Sonia Sodano in onda su Radio Onda Sport.

”Chi è l’anti Juve tra Lazio e Inter? Entrambe giocano per vincere. Inzaghi e la sua squadra non temono nessuno e faranno di tutto per fare bene in campionato ora che non hanno le Coppe. Tra le due si respira una grande febbre da scudetto. Sia Lazio che Inter sono squadre ad un grandissimo livello.

Chi è più forte Immobile e Lukaku? Quest’ultimo si crea i gol da solo con la sua forza fisica, l’altro è supportato dalla squadra. Sono due grandi giocatori, Immobile è in un momento straordinario, ha il 50% quasi di gol della sua squadra. Lukaku, arrivato con un po’ di scetticismo, si sta imponendo nel nostro calcio come uno di quei centroavanti vecchia maniera, mi piace molto perché si assume delle responsabilità e fa sempre più progressi

I portieri moderni? Si parla dei nuovi portieri e del fatto di far partire la manovra da dietro, io sono del parere che il vecchio portiere che sa parare dice ancora la sua. Adesso lo investono di responsabilità ancora più grandi, non solo deve impedire i gol avversari, che è la cosa più importante del calcio, ma viene anche data loro l’incombenza di impostare il gioco. Quando vai a vedere gli score a fine partita, delle volte il portiere ha toccato la palla più volte rispetto ad un calciatore di centrocampo. Poche volte vedo l’azione cominciare da un lato e terminare dall’altro, anzi, molto spesso invece si vedono degli strafalcioni che permettono alla squadra avversaria di rubar palla e andare in vantaggio.

La cultura e la storia del nostro calcio ci insegna che abbiamo visto vincere quattro coppe del mondo non col “metodo Guardiola” ma col caro “vecchio” contropiede”. Conclude Orsi.

