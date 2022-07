De Rienzo: “Dybala è vicinissimo alla Roma. La notizia è sicura”

Futuro Dybala, parla De Rienzo

In un video caricato sui canali social, Jolanda De Rienzo ha parlato del futuro di Paulo Dybala. Ecco le sue parole:

“Ero live su Twitch e mi è arrivato un messaggio clamoroso. Paulo Dybala è vicinissimo alla Roma nonostante sia stato promesso sposo dell’Inter. In realtà, conosco il preaccordo con i nerazzurri e l’attesa della cessione di Sanchez. Dybala alla Juventus non stava bene e voleva una nuova sfida che aveva trovato nell’Inter. Però è passato troppo tempo e l’annuncio non è mai arrivato”.