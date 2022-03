Ag. Montipò: “Al Napoli non si può dire di no”

L’agente del portiere apre ad un trasferimento del suo assistito al Napoli

Alberto Fontana, agente di Lorenzo Montipò, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, nel suo intervento ha parlato anche di un possibile futuro del suo assistito al Napoli.

Queste le sue parole:

[…] Montipò al posto di Ospina nel Napoli? Il calcio di oggi con così tante partite – e il Napoli fa 3 competizioni – richiede 2 portieri forti. Io ho fatto tanti anni il secondo e i dualismi non mi sono mai piaciuti. Ma potrebbe essere un’idea, al Napoli non si può dire di no”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Svolta per ADL: nessun rinnovo e monte ingaggi abbattuto di 40 mln

Da Milano: la Premier insiste per Osimhen

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Stampa e palazzo: il rischio della recessione in Italia e il voto nel M5s