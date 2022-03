Futuro in discussione per Victor Osimhen

Stando quanto riporta il sito calciomercato.com, il futuro dell’attaccante ex Lille in azzurro è in discussione, a fine stagione, infatti, il calciatore nigeriano potrebbe salutare la piazza partenopea per trasferirsi in Premier. Questo è quanto riporta il portale:

“Arriveranno le sirene straniere per Osimhen, busseranno con insistenza dalla Premier per portarlo via”.