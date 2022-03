Ventura: “Il Napoli è ancora in corsa per lo scudetto”

Lotta scudetto, parla Gian Piero Ventura

Gian Piero Ventura nel corso di Radio Goal, programma in onda su Kiss kiss Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli. Ecco le sue parole:

“Il Napoli è ancora in corsa per lo scudetto. Ciò significa che sta disputando una ottima stagione, ha seminato bene e non è un passo falso a determinare il cambiamento dell’obiettivo. L’Inter, ad esempio, ha un calendario molto complicato e quindi è tutto ancora aperto. Compreso per il Napoli, che deve però tornare ad essere la squadra sfrontata che abbiamo visto nel recente passato. Il mio consiglio a Spalletti? Penso che le energie fresche potrebbero arrivare dai calciatori che sono rimasti spesso in panchina nelle ultime gare”.