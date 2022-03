Sconcerti: “Inter squadra in difficoltà, Napoli e Milan hanno una rosa più adeguata”

Il giornalista dice la sua sulle contendenti alla vittoria finale

Mario Sconcerti, su calciomercato.com, ha parlato della corsa Scudetto tra Milan, Napoli e Inter con la Juventus a poche lunghezze.

Queste le sue parole:

“A me sembra che abbiamo trascurato le difficoltà economiche dell’Inter. Si è ritrovata con quello che poteva non con quello che voleva. Nessuno vuole sentir dire che l’Inter è una società in difficoltà. L’Inter non ha una rosa all’altezza, si procede con l’autofinanziamento. Ma se prima devi far fronte ai debiti, fai fatica a rinforzare la squadra. L’Inter non ha una rosa all’altezza: è andata bene finché ha giocato con la stessa squadra, poi si è trovata senza alternative valide. E ricordati che Vidal e Vecino sono rimasti perché non avevano mercato.

Pioli e Spalletti trovano più soluzioni. E comunque Milan e Napoli hanno una rosa più adeguata. L’Inter ha speso 30 milioni per Correa, che è un buon giocatore ma ha sempre avuto 15 assenze all’anno. E si sapeva. E’ stato un contentino per Inzaghi. Così come gli prendi Caicedo che è un anno e mezzo che non gioca con continuità. La Juve ha i suoi problemi, ma come terzo attaccante ha Kean. La verità è che nessuno ha voluto vedere l’Inter come squadra in difficoltà. Il riflesso più evidente sta nella composizione della rosa”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, il bollettino nazionale: 32.573 nuovi positivi e 119 decessi nelle ultime 24 ore

Serafini: “Gattuso dispiaciuto di non vivere più a Napoli, è orgoglioso di Osimhen”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Zelensky atteso in Parlamento tra malumori e defezioni