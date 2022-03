Napoli: la stagione di Meret può essere già finita

L’infortunio del portiere potrebbe essere troppo serio per un rientro in campo in vista del termine della stagione

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna parla di Alex Meret. Il quotidiano riferisce che l’infortunio del portiere potrebbe riversi troppo grave per permettergli di tornare a disposizione di Spalletti per il termine della stagione.

Questo è quanto si legge:

“Rischia di non rivedere più il campo per quest’anno, dopo la frattura della seconda vertebra lombare occorsa in allenamento dieci giorni fa. Il portiere purtroppo non è nuovo a questo tipo di infortuni. A inizio stagione era caduto male dopo un’uscita contro il Genoa: quando poi aveva raggiunto il ritiro della Nazionale a Coverciano, le radiografie avevano evidenziato fratture a terza e quarta vertebra lombare”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, il bollettino nazionale: 32.573 nuovi positivi e 119 decessi nelle ultime 24 ore

Serafini: “Gattuso dispiaciuto di non vivere più a Napoli, è orgoglioso di Osimhen”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Zelensky atteso in Parlamento tra malumori e defezioni