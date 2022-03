Torino: Brekalo positivo al Covid-19

La federazione corata comunica la positività del giocatore granata

Josip Brekalo, giocatore del Torino, è risultato positivo al Covid-19 durante il ritiro con la nazionale croata.

Questo il comunicato:

“Brekalo è risultato positivo al virus SARS-CoV-2 prima del raduno e non competerà per l’imminente amichevole con la Slovenia in Qatar. A seconda degli sviluppi, alla fine sarà in competizione per la seconda partita a Doha, il 29 marzo contro la Bulgaria”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, il bollettino nazionale: 32.573 nuovi positivi e 119 decessi nelle ultime 24 ore

Serafini: “Gattuso dispiaciuto di non vivere più a Napoli, è orgoglioso di Osimhen”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Zelensky atteso in Parlamento tra malumori e defezioni