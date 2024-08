L’Eco di Bergamo – Gasperini: “Koopmeiners? Vuole la Juve, ha già un accordo. Si sente stressato e non si allena più”

L’edizione odierna del quotidiano, ha intervistato Gian Piero Gasperini, il quale ha svelato un retroscena su Koopmeiners:

“La situazione di Koopmeiners è andata benissimo fino alla scorsa settimana, poi il giocatore ha deciso di andare alla Juventus, ha già un accordo, si sente stressato e ha deciso di non giocare e non allenarsi più con noi. E con questo atteggiamento non può essere utile né alla squadra né ai suoi compagni. La società a sua volta ha assunto un atteggiamento molto fermo, perché si sente ricattata da questa situazione. Diversa dalle altre (tante) volte in cui l’Atalanta ha venduto qualche pezzo pregiato alle big”.

