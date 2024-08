Corriere dello Sport – Kepa in pole, non escluderebbe Meret dal progetto

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto il punto sulla situazione in casa Napoli. A Conte piace Kepa, e il suo arrivo non implica necessariamente l’addio di Meret. Sarebbe considerato semplicemente un portiere in più. Al momento non sono stati registrati contatti diretti, ma il portiere è sul mercato.

Il Napoli è fortemente interessato al giocatore, considerando anche la necessità di rivedere tutti i reparti. Il portiere ha un contratto con il Chelsea fino al 2026 e un ingaggio da 6 milioni a stagione. Il salario è sicuramente insostenibile, ma potrebbe rappresentare per il club di De Laurentiis, una vera e propria occasione di mercato, se il giocatore decidesse di spalmare lo stipendio in più anni. A oggi non solo il Napoli su di lui.

