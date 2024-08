Di Marzio – Il Genoa vuole Simeone in prestito: ADL non apre a queste condizioni

Giovanni Simeone per sostituire Mateo Retegui? Questa è l’indiscrezione di mercato del giorno. Il nazionale italiano, sarà il nuovo centravanti dell’Atalanta, e il Genoa, avrebbe messo l’azzurro nel mirino per sostituirlo. La squadra di Gilardino avrebbe chiesto il giocatore con la formula del prestito, ma a oggi, il club di De Laurentiis, non apre a queste condizioni.

Tuttavia non c’è solo Simeone sulle tracce del Genoa, ma a tenere banco c’è anche la situazione legata a Bojan Miovski, attaccante macedone dell’Aberdeen, sul quale ci sarebbe anche il Girona. Ne parla il giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, sul proprio sito.

