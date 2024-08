Corriere dello Sport – Gilmour attende le visite mediche: Manna lavora per definire l’affare

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su Billy Gilmour. Il giocatore scozzese è a un passo dal Napoli, avendo già l’accordo con De Laurentiis. Non vede l’ora di vestire la maglia partenopea, ma prima servirà l’ok da parte del Brighton.

Il Napoli aveva avanzato un’offerta da 10 milioni di euro, ma il club proprietario del cartellino del giocatore, ne chiede qualcuno in più. Il ds Manna, ha deciso che proverà a inserire qualche bonus alla parte fissa, per cercare di andare in contro alle esigenze della società inglese. Appena sarà dato il via libera a Gilmour, potrà volare in Italia, dove svolgerà le visite mediche e firmerà un nuovo contratto con il Napoli.

