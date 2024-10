Tuttosport – Il Torino pensa a Simeone, è il primo obiettivo dopo il ko di Zapata

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Torino per Giovanni Simeone. In seguito all’infortunio di Duvan Zapata, il club granata ha chiesto informazioni sull’argentino. Il Napoli ha fissato il prezzo a 15 milioni di euro, per lasciar partire l’attaccante, ma per Cairo è una valutazione eccessiva. Tuttavia, si pensa a una formula diversa, un obbligo a determinate condizioni. Intanto il Torino spinge per avere Simeone già a gennaio.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

