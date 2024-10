Il Mattino – Di Canio: “Conte? Basta parlare di decimo posto o di biciclette! Non deve vincere, ma può arrivare fra le prime”

Paolo Di Canio, è stato intervistato dal quotidiani, e ha parlato anche di Antonio Conte:

“Lui è nato per resuscitare le squadre di morti. Lo dice la sua storia. Conte è fatto per questo: è un “secchione”, uno che io adoro per come riesce a martellare le sue squadre. E che può anche portare il Napoli a vincere lo scudetto. La smetta di gettare acqua sul fuoco, di dire eravamo decimi o la storia della bicicletta. Ha speso tanto questa estate e ha preso chi voleva. Non deve vincere lo scudetto, ma ha tutto per arrivare tra le prime quattro che, penso, sia il vero obiettivo di De Laurentiis”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

