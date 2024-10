Sky Sport – Spalletti ha scelto i titolari contro il Belgio: Di Lorenzo partirà dal 1′

Stasera l’Italia sfiderà il Belgio, per la terza giornata di Nations League. Luciano Spalletti pensa al 3-5-1-1, con Pellegrini favorito su Raspadori come trequartista alle spalle dell’unica punta Retegui. Di Lorenzo agirà nel terzetto difensivo insieme a Calafiori e Bastoni. Panchina dunque per l’altro azzurro, Buongiorno. Dall’altra parte Tedesco si affida al trio composto da Lukebakio, Trossard e Doku per supportare Openda in attacco.

