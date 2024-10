La Lazio ancora su Folorunsho, possibile tentativo a gennaio

Secondo La Gazzetta dello Sport la Lazio potrebbe tornare nuovamente sul centrocampista Michael Folorunsho a gennaio.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è brevemente soffermata sull’interesse da parte della Lazio nei confronti di Michael Folorunsho, centrocampista del Napoli. Il club capitolino aveva già tentato di portare quest’ultimo in maglia biancoceleste nel corso della scorsa sezione dci calciomercato, ma a quanto pare a gennaio potrebbe esserci un nuovo tentativo.

Di seguito quanto riportato dal quotidiano:

“Folorunsho è stato reintegrato in rosa ma non sta trovando spazio nel Napoli capolista. Una situazione che rende possibile un suo passaggio alla Lazio a gennaio. Lui a Formello tornerebbe di corsa, essendo tifoso laziale. Baroni saprebbe come utilizzarlo al meglio. Da trequartista, come ha fatto con il Verona, ma anche da mediano, che è il ruolo per il quale la Lazio lo prenderebbe. Il nodo da sciogliere sarà trovare l’accordo con il Napoli. Che continuerà a chiedere l’obbligo di riscatto. La Lazio però stavolta sembra pronta ad accettare.”

