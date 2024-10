Il Torino pensa a due azzurri per sostituire Zapata

Secondo il quotidiano La Stampa il Torino starebbe pensando a due giocatori del Napoli per sostituire Duvan Zapata.

Il Torino dovrà fare a meno di Duvan Zapata per l’intera stagione. L’attaccante colombiano è stato protagonista di un bruttissimo infortunio che ha causato la rottura del menisco e del legamento crociato. Tra le idee per sostituire il Capitano granata il club starebbe pensando a due attaccanti che attualmente vestono la maglia del Napoli.

Di seguito le parole del noto quotidiano in merito alla vicenda:

“La prima scelta è Giovanni Simeone, vice-Lukaku con poco spazio al Napoli che nell’ultima annata da titolare (al Verona, prima di approdare in azzurro) riuscì a realizzare 17 gol con il Verona di Tudor. Oltre a Simeone, il sodalizio piemontese potrebbe fare un pensierino anche a un altro calciatore di Antonio Conte, quel Giacomo Raspadori che proprio una prima punta non è, ma che ha sempre detto di sentirsi tale. E che, come Simeone, al Napoli ha poco spazio.”

