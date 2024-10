Caprile: “A Napoli sto bene, ho tanto da imparare”

Elia Caprile, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della radio ufficiale del club azzurro.

Di seguito le parole dell’estremo difensore:

“Il fatto di aver subito pochi tiri significa che siamo compatti e ciò è merito di tutta la squadra. Tutti noi ci muoviamo bene ed il mister ci spinge ad essere compatti, forse è questo il segreto. Da portiere seguo il movimento delle punte, vedo tutto il campo e posso aiutare. Così come loro possono aiutarmi a gestire la palla. Buongiorno quando si allena fa le stesse cose come in partita, lavora molto e merita tutto ciò che sta ottenendo. Il salto in una squadra che subisce pochi tiri è particolare e difficile, io cerco di stare sempre concentrato e vedo di dare sempre una mano ai compagni: la parte più difficile è il fatto che mentalmente sai di ricevere pochi tiri ma devi essere pronto.”

Sull’esperienza al Leeds afferma:

“Mi ha formato a livello sportivo e personale. Sono stato in una nazione nuova, ho imparato la lingua e passato la pandemia da solo, tutto questo mi ha aiutato. Ogni allenatore mi ha lasciato qualcosa, mi ha migliorato a livello tecnico e personale.”

Su Sorrentino e Meret: