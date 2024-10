FIFA – Kvaratskhelia: “Sono felice di avere l’opportunità di lavorare con Conte. Con lui possiamo ottenere risultati”

Le parole di Khvicha Kvaratskhelia, dopo la decisione di rimanere al Napoli:

Antonio Conte ha voluto fortemente che tu rimanessi al Napoli. In un processo di crescita, quanto ti aiuta la sua fiducia e quanto ti aiuta in generale a migliorare in campo?

“Sono felice di avere l’opportunità di lavorare con Antonio Conte. Altre persone mi avevano detto che era un grande allenatore e sono contento di poterlo sperimentare in prima persona. È uno dei migliori al mondo e con lui cerco di migliorare sia fisicamente che tatticamente . Credo che con il suo aiuto potrò ottenere i risultati desiderati sia a livello di club che a livello internazionale”.

