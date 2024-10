FIFA – Kvaratskhelia: “Il mio sogno? Il Mondiale con la Georgia e vincere la Champions con il mio club”

L’attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, ha raccontato come è cambiata la sua vita dopo la nascita del figlio e dei suoi sogni più grandi come calciatore.

Quanto è stato emozionante diventare padre?

“La mia vita è cambiata radicalmente. Ho subito sentito la grande responsabilità di diventare padre. La nascita di mio figlio mi ha portato una gioia immensa e ora vedo le cose in modo diverso. Ogni giorno mi sveglio felice e auguro a tutti di provare una felicità così grande nella propria vita”.

Il prossimo sogno più grande di Khvicha Kvaratskhelia?

“Più di tutto, sogno di qualificarmi al Mondiale con la Georgia e di vincere la Champions League con il mio club. Spero di trasformare questi sogni in realtà. Vincere il trofeo più importante del calcio per club è il sogno di ogni calciatore, e partecipare alla Coppa del Mondo è ciò che ogni georgiano sogna. Credo che sarebbe un doveroso tributo a tutti coloro che hanno rappresentato la Georgia in passato. Vogliamo continuare sulla loro strada, raggiungere questo obiettivo e rendere orgoglioso il nostro Paese”.

Ora la Nations League, poi le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Quanto ti piacerebbe giocare ai prossimi Mondiali?

“Negli ultimi mesi abbiamo dimostrato che la Georgia può dare tanto. Faremo di tutto per realizzare il nostro sogno di giocare il Mondiale. Crediamo di poterci qualificare e questa è la cosa principale. Abbiamo le competenze e il carattere per trasformare questo sogno in realtà”.

