la Repubblica – Neres, possibilità dal primo minuto con l’Empoli: Kvara verso la panchina

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla possibilità di vedere David Neres, con una maglia da titolare, al posto di Kvarstkhelia:

“L’unico reparto del Napoli quasi al completo è proprio l’attacco, però. Sono infatti rimasti alla base Lukaku, Politano e soprattutto Neres, che avrà quindi la sua grande occasione per convincere Conte a promuoverlo tra i titolari. Molto dipenderà dalle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia, uscito con un piede gonfio dalla partita di venerdì scorso contro il Como e partito malconcio per la sua Georgia, dove lo attendono le sfide di Nations League contro Ucraina e Albania.

Il campione dell’Est non rientrerà a Castel Volturno prima di mercoledì prossimo e solo in caso di completo recupero si potrà candidare per essere in campo dal primo minuto a Empoli. Altrimenti nella delicata trasferta toscana potrebbe esserci una meritata chance per il nuovo acquisto brasiliano, che rispetto al suo compagno ha invece molto più tempo a sua disposizione per presentarsi al top della forma alla ripresa del campionato”.

