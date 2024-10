la Repubblica – Condò: “Conte ha la fama di migliorare i giocatori! Ha rilanciato McTominay”

Le parole di Paolo Condò, su Antonio Conte, attuale tecnico del Napoli:

“Il capitale più prezioso che gli allenatori possano spendere, ovviamente se e quando ce l’hanno, è la fama di migliorare i giocatori. “i tratta di una voce che attraversa i ritiri a prescindere dal tipo di calcio che vi si pratica, un tam-tam che gira e rigira finché non arriva all’orecchio di tutti, perché i giocatori fra loro parlano, si consigliano, si avvisano”

“Antonio Conte un giorno disse che quell’etichetta — lui certamente ce l’ha — gli dava la forza di pretendere molto dalla società”. Tanta fama è un plus, perché la gente accetta di venire (anche senza Europa, come il Napoli quest’anno), ma anche uno stress, perché chi arriva ha grandi aspettative. I metodi di oggi sono più scientifici, e quando si parla di miglioramenti è soprattutto la tattica individuale a venire sollecitata. Il ciclo di lavoro settimanale di Conte che consente la posa in opera del 4-3-3 necessario per godersi McTominay”.

