Conflitto di sentimenti per Insigne: tristezza per l’addio di Gattuso e la nuova ‘maturità’

Il Corriere del Mezzogiorno focalizza l’attenzione sulla situazione di Lorenzo Insigne, evidenziando il grande legame creatosi in questi mesi con Rino Gattuso.

“La tristezza per l’addio di Gattuso e la ‘nuova’ maturità”, titola così l’edizione del quotidiano, riferendosi apertamente al capitano Lorenzo Insigne.

“Alle porte c’è l’Europeo, lunedì inizia il raduno in Sardegna con la Nazionale. Lorenzo ormai lì ci arriva da punto di riferimento ed il rinnovo di Mancini, fino al 2026, è un assist per la sua leadership con la maglia dell’Italia. Invece, domenica sarà l’ultima di Gattuso sulla panchina del Napoli e Insigne, capitano col rinnovo ancora da trattare, prova un conflitto di sentimenti. Fino a domenica sera, per il capitano conta solo la concentrazione e la qualificazione in Champions”.

