Zielinski lascia il ritiro con la Polonia: il comunicato

Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski è stato costretto a lasciare il ritiro con la Polonia; la Nazionale ne spiega il motivo.

Piotr Zielinski ha lasciato il ritiro con la Polonia. A darne notizia è stato proprio la Nazionale polacca: il motivo sarebbe legato all’angina. Il giocatore non sarà dunque a disposizione per la sfida di martedì contro la Lettonia.

Di seguito il comunicato del club:

“Piotr Zielinski ha lasciato il ritiro della nazionale polacca a causa di un malessere: il medico della nazionale polacca ha diagnosticato al giocatore l’angina. Nonostante le cure immediate, le condizioni del giocatore non sono migliorate abbastanza da consentirgli di prendere parte all’allenamento e alla partita di martedì contro la Lettonia. Pertanto, Zielinski ha fatto ritorno al club.”

Di seguito qualche dettaglio riportato da Il Messaggero:

“Nei prossimi giorni sono previsti i primi esami che faranno capire l’entità del problema e stabiliranno i tempi di recupero. Per il momento però la presenza di Zielinski per la trasferta di Bergamo, in programma sabato 25 novembre, è da considerarsi in dubbio.”

