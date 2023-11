Napoli, con Mazzarri Simeone potrebbe avere più spazio in campo

Giovanni Simeone potrebbe avere più spazio in campo con il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli.

L’attaccante del Napoli Giovanni Simeone non ha avuto parecchio spazio in campo dall’inizio della stagione. Tuttavia, secondo quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, Walter Mazzarri potrebbe cambiare tale situazione.

L’edizione odierna del noto quotidiano ha riportato infatti che durante i primi giorni di allenamento il nuovo tecnico avrebbe posto molta fiducia nell’attaccante.

Di seguito ecco quanto riportato in merito a tale situazione:

“Un anno fa le sue reti risultavano decisive nella fuga per lo scudetto (Milan e Cremonese su tutti), ora anche lui non si sente più importante in questa squadra e cerca più spazio. I suoi ampi sorrisi in questi primi giorni di allenamento con Mazzarri, appaiono un segnale importante. E sicuramente Walter ha avuto modo di caricare il suo centravanti, che non può definirsi di scorta.”

