Novità per i biglietti Spezia-Napoli: prezzi e modalità d’acquisto

Novità per i biglietti Spezia-Napoli

Notizie calcio Napoli – Novità per i biglietti Spezia-Napoli, sfida valida per la 38esima giornata di Serie A, in programma allo stadio Alberto Picco, in programma domenica 22 maggio alle ore 12:30.

Biglietti Spezia-Napoli: i dettagli

La vendita dei tagliandi, avverrà secondo le seguenti modalità:

Lo Spezia Calcio informa che le autorità locali hanno disposto l’apertura delle vendite, per il settore ospiti, sui canali on line (vivaticket.it) e presso tutte le ricevitorie; inoltre, per l’acquisto degli stessi, non sarà più necessario il possesso della fidelity card del Napoli.

La vendita libera dei tagliandi partirà martedì 17 e terminerà alle ore 19:00 di sabato 21 maggio.

Settore Ospiti: Intero (prezzo unico): 30€

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Auriemma: “Zielinski vuole andare via: non si sente valorizzato. Fino adesso ha fatto pena”

Alvino sul mercato Napoli: “Mertens rinnova, Fabian Ruiz no: prenderei di corsa Cavani”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici