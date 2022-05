Auriemma: “Zielinski vuole andare via: non si sente valorizzato. Fino adesso ha fatto pena”

Auriemma su Zielinski che ha chiesto di andare via da Napoli

Napoli – Piotr Zielinski vuole andare via, lasciare il Napoli, sarebbe questa la sua intenzione secondo Raffaele Auriemma, giornalista di Radio Marte, che ne ha parlato nel corso della puntata odierna della trasmissione Si gonfia la rete. Di seguito il commento del giornalista:

Auriemma:

“Vuole cambiare squadra perché non si sente valorizzato, eppure domenica, ancora una volta, è stato capace di non segnare lui e la porta: servito sulla zona sinistra, deve calciare col destro in porta e invece che fa? La passa indietro… Lo dico chiaramente: Zielinski ha fatto pena. In diciannove partite, ha segnato un solo gol. Doveva fare la differenza, invece è da anni che a Napoli fa male. Se va al Bayern Monaco, magari vedremo un grande Zielinski; cosa che non vedremo a Napoli, dove deve tirare la carrettella: non ce la fa, perché caratterialmente è limitato. Confermo che si è rotto qualcosa col mister”.

