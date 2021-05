Il gesto folle del papà di Scamacca: il racconto di quel giorno a Trigoria

L’edizione odierna de Il Messaggero racconta la vicenda avvenuta a Trigoria, inerente alla reazione del papà di Gianluca Scamacca.

Panico sul piazzale a Trigoria, dove il papà di Gianluca Scamacca si è diretto seminando panico.

“Con indosso la maglia del Sassuolo, che di fatti detiene il cartellino del figlio, il papà di Gianluca Scamacca ha iniziato a colpire con una spranga le vetture parcheggiate sul piazzale a Trigoria, dirigendosi verso la palestra e la piscina dove i bambini di 11 e 12 anni stavano svolgendo il loro allenamento, seminando il panico. Un testimone ha raccontato: “Chiedeva urlando e bestemmiando dove fosse Bruno Conti, chiedeva dei soldi che nessuno gli doveva”.

Lo stato confusionale, però, anche negli uffici del commissariato Spinaceto, non si è placato, tanto che l’uomo ha iniziato a denudarsi. Sono in corso delle verifiche per capire se fosse sotto effetto di alcol o droghe, e a suo sfavore è stata fatta una denuncia per danneggiamenti”.

