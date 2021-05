L’ultima richiesta di Gattuso alla squadra: il gruppo è con lui

Sull’edizione odierna di Tuttosport si parla di Napoli-Hellas Verona. La Champions è a portata di mano e Gattuso chiede l’ultimo sforzo.

E’ ormai vicinissima la conferma degli azzurri in Champions, proprio per questo motivo Gattuso fa una richiesta alla squadra.

“Altri 90 minuti da vivere al massimo della concentrazione e determinazione per acciuffare quei 3 punti che daranno al Napoli la matematica certezza della partecipazione alla prossima Champions League.

Il gruppo è entusiasta ed è con lui, è stato dimostrato in diverse occasioni, quando i suoi ragazzi hanno fatto scudo attorno all’allenatore durante il periodo in cui le cose non andavano nel verso giusto. Chiudere la stagione al terzo posto poteva sembrare una cosa scontata ad inizio campionato, ma il piazzamento il Napoli, lo ha costruito proprio nel momento in cui le cose sembravano andare per il verso storto e battere il Verona domenica sera avrebbe un sapore diverso e speciale”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli – Enzo Roco, il colpo in difesa: raggiunto accordo, i dettagli

Ferlaino: “Il primo compleanno senza Diego mi rattrista. Juve? I soliti noti”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Libia: Ue riapre ambasciata a Tripoli