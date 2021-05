Napoli, Primavera 2: azzurri sconfitti nella gara di recupero contro il Lecce

Il Napoli viene sconfitto per 2-1 dal Lecce nella gara casalinga dello scorso 14 maggio

Il Napoli è sceso in campo lo scorso 14 maggio 2021 in occasione della gara di recupero della prima giornata del girone di ritorno del campionato Primavera 2. Gli azzurri escono sconfitti dalla gara casalinga contro il Lecce per 2-1, ma non è tutto. La Lega Serie B comunica inoltre che tra gli squalificati per il prossimo turno c’è anche un partenopeo.

Questo il nome:

BARBA Benedetto (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).

