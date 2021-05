La proposta di Gattuso ad Insigne: “Lore, vieni via con me”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport pone l’interesse sul futuro di Gattuso, vicinissimo dal suo addio al Napoli.

Il rapporto tra Gattuso e il Napoli è ormai arrivato al capolinea, ma il tecnico non vuole rinunciare a lui.

Sembrerebbe proprio che Rino Gattuso abbia chiesto a Lorenzo Insigne di seguirlo, in caso di mancato rinnovo con i partenopei, una cosa del tipo: “Che fai, Lore? Mi seguiresti se alla fine non trovassi l’accordo col Napoli?”. Gattuso, ormai dato per scontato il suo futuro alla Fiorentina, è rientrato dalla Toscana contrariato per una serie di circostanze che non avrebbe immaginato di dover affrontare, dunque, il suo destino è ancora incerto, proprio come quello di Insigne.

