Ziliani sulla Juventus: “Fuori dalle coppe per 5 anni e ammende milionare”

Ziliani sulle altre sanzioni in arrivo alla Juventus

Il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani, attraverso il suo account ufficiale Twitter, ha annunciato l’arrivo di ulteriori sanzioni per la Juventus per il caso plusvalenze. Ecco il tweet:

“La Juventus starà almeno 5 anni senza giocare le coppe. Ma i 5 anni di cui parlo sono il minimo, sarebbe un miracolo rivedere i bianconeri in Champions nel 2028-29: probabilmente l’attesa sarà più lunga, 7-8 anni, diciamo oltre il 2030. Ai 15 punti di penalizzazione arrivati per il caso della ‘plusvalenze fittizie’ se ne aggiungeranno sicuramente altri per le manovre stipendi e altri ancora per la partnership con società terze. Diciamo che sarà un miracolo riuscire a conservare il posto in serie A. La stagione 2023-24 si aprirà quindi con la Juventus fuori dalle coppe in quanto non classificata. Nel frattempo la domanda è: dove giocherà la Juventus l’anno prossimo? Ancora in serie A con una squadra di giovani per le ammende milionarie piovute sul suo capo causa illeciti finanziari commessi (vedi carta Ronaldo e mille altri) o sarà in serie B o in serie C? Ovunque sarà, la Juventus sa fin da ora che la prima volta in cui riuscirà a concludere un torneo di serie A tra i primi 4 non potrà partecipare alla Champions la stagione successiva: scatterà infatti solo in quel momento la sanzione UEFA di esclusione dalle coppe. Se la sanzione sarà di esclusione di 2 anni, sarà inutile anche il successivo piazzamento in serie A tra i primi 4”.

