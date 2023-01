Zaniolo-Roma: siamo agli addii, il club vuole cederlo prima del 29 gennaio

Nicolò Zaniolo potrebbe lasciare la Roma prima della sfida contro il Napoli

Nicolò Zaniolo sta vivendo male quelli che con tutta probabilità saranno i suoi ultimi giorni da giocatore della Roma. Il Corriere dello Sport riferisce come nella rifinitura di ieri a Trigoria il giocatore fosse “silenzioso, inquieto e poco coinvolto”. Il quotidiano parla addirittura di un colloquio tra Zaniolo e capitan Pellegrini, nel quale avrebbe ammesso di non avere la testa per scendere in campo in questo momento, concetto ribadito a José Mourinho che per questo motivo l’ha escluso dai convocati per la sfida contro lo Spezia di oggi. Pinto chiede 40 milioni ma l’impressione è che possano bastarne 25 più bonus. La speranza di entrambe le parti è di arrivare alla cessione prima della sfida contro il Napoli del prossimo 29 gennaio.

Fonte foto: Instagram @nicolozaniolo

