Marchetti: “Barak al Napoli? Ora è difficile prenderlo. Futuro azzurro ad un bivio”

Marchetti sul futuro del Napoli

In diretta ai microfoni di Radio Marte è intervenuto l’esperto di calciomercato Luca Marchetti, che ha ipotizzato due scenari per il futuro del mercato inerente al club azzurro. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli è di fronte ad un bivio: cambiare totalmente la squadra o confermarne una parte. La scelta può dipendere anche dalle risposte che daranno sul campo i calciatori in questo finale di stagione. Sta mancando un po’ di brillantezza sugli esterni e questo non aiuta. Per fortuna, è rientrato Victor Osimhen, che a me piace moltissimo: è un giocatore totale. Il Napoli ha retto l’urto della sua assenza, ma ora deve chiudere il campionato in crescendo: ne va anche del futuro del club. Se può arrivare Antonin Barak o Giovanni Simeone dal Verona? Il centrocampista ceco è molto forte, ma la verità è che ha caratteristiche diverse da Fabian Ruiz, dal tipo di giocatore che intende il Napoli per quel ruolo. Inoltre, prendere lui o Simeone oggi, al loro miglior anno in carriera, non sarebbe facile sul piano economico”.

