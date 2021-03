Juve-Porto, i quotidiani bocciano Ronaldo: “Missione Europa fallita, è l’ultima Champions in bianconero?”

Nell’eliminazione della Juventus dalla Champions League, spicca la brutta prestazione di CR7

La vittoria per 3-2 della Juventus sul Porto non è bastata a garantire il passaggio del turno ai bianconeri, che per la seconda volta consecutiva vengono eliminati agli ottavi di finale di Champions League. I quotidiani nelle loro edizioni odierne additano Cristiano Ronaldo come il peggiore in campo, per lui le insufficienze si sprecano.

Questi i voti:

Gazzetta dello Sport – voto 4.5: “Tre su tre. Se la missione era l’Europa, è fallita. E dopo due stagioni da salvagente, quella della delusione. Non può esserci un Ronaldo così. Nervoso, impreciso, colpevole sulla punizione. Ultima Champions con la Juve?”

Corriere dello Sport – voto 4.5: “Aspettano solo lui e lui li lascia in mezzo a una strada. Primo tempo di malumori e nervosismo. Nel secondo fa l’assist per l’1-1 di Chiesa e nient’altro, come nei supplementari. Ma l’errore imperdonabile è quando in barriera allarga le gambe e si fa passare in mezzo la sventola di Sergio Oliveira”.

Tuttosport – voto 4.5: “Tanta sofferenza, con movimenti a vuoto, un po’ di frustrazione e passaggi sbagliati. Rifinisce la palla che poi Chiesa trasforma nell’1-0 e spreca un gol di testa nella ripresa”.

