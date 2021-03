Napoli, ag.Insigne: “Rinnovo? Ancora nessun incontro, si parla di un’offerta ma non è così”

L’agente del capitano azzurro rompe il silenzio sulle recenti voci riguardanti il rinnovo del suo assistito

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne è intervenuto a Tele A parlando del Napoli e del futuro del capitano del Napoli. Negli ultimi giorni sono emerse voci riguardo ad una prima offerta del club azzurro per il rinnovo del 24, il procuratore fa chiarezza sulla situazione.

Queste le sue dichiarazioni:

“Questa è una stagione particolare, Lorenzo vuole una svolta così come tutti i compagni di squadra. Il traguardo della Champions League, dopo la vittoria con il Bologna, è più vicino. Lorenzo ci tiene a portare in alto i suo Napoli: lui è il capitano e si assume da professionista qual è le giuste responsabilità. Il Napoli ha avuto una rosa dimezzata, ora sembrava recuperato Ghoulam ma s’è infortunato ed ha finito la stagione. Gennaro Gattuso si è ritrovato senza 7-8 titolari inamovibili. Ora si stanno riprendendo piano piano. Per quello che concerne il rinnovo, non ci sono stati incontri col club, neanche uno, ve lo posso assicurare. Scrivono che ci hanno fatto una offerta, ma non è così. Il nostro unico obiettivo al momento è quello di finire la stagione nel migliore dei modi, credo sia la stessa anche della società, pensando solo al campo. Il suo contratto non scade nel 2021, ma nel 2022 quindi tempo per parlarne ce n’è in abbondanza“.

