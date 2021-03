Fedele: “Il prossimo allenatore del Napoli sarà Maurizio Sarri, sarebbe favorevole al ritorno”

L’ex dirigente sportivo rivela quello che, secondo le sue fonti, sarà il prossimo allenatore del Napoli

Enrico Fedele è intervenuto durante la trasmissione “l’Infedele”, in onda su TeleVomero. Durante il suo intervento l’ex dirigente sportivo ha risposto alle domande dei tifosi, rivelando colui che secondo le sue fonti sarà il prossimo allenatore del Napoli.

Queste le sue parole:

Luciano Spalletti sarà il nuovo mister del sodalizio campano? No, a me non risulta. E vi dico anche che Gennaro Gattuso andrà via anche se dovesse qualificarsi in Champions League. Il rapporto tra il tecnico e De Laurentiis non è dei migliori: nemmeno il quarto posto potrebbe consentirgli di guadagnarsi un altro anno alla guida del Napoli. Secondo quelle che sono le mie fonti, mi risulta che il prossimo allenatore del Napoli sarà Maurizio Sarri. Il presidente ha intenzione di dare nuovamente fiducia al mister di Figline Valdarno. Lo stesso ex allenatore della Juventus sarebbe propenso a tornare”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 9 marzo – I numeri di oggi in Campania ed in Italia

UFFICIALE – Giudice Sportivo: squalificati gli allenatori Conte, D’Aversa, Cosmi e otto giocatori

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Nel 2020 spesi da italiani 164 milioni in mascherine farmacia