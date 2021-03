Capello, Juve-Porto: “Gli anziani dovevano metterci la faccia, ora non si fanno vedere”

L’ex allenatore bianconero è rimasto molto deluso dall’eliminazione della Juventus

Fabio Capello, ex allenatore della Juventus, ha parlato a SKY commentando il mancato intervento ai microfoni di senatori come Chiellini, Bonucci o Ronaldo dopo l’eliminazione contro il Porto, ad intervenire a fine gara sono stati Federico Chiesa e Matthijs De Ligt :

Queste le sue parole:

“Capitano non è il giocatore che scambia il gagliardetto. In certi momenti ci mettono la faccia il capitano, gli anziani, il gruppo storico. Stasera è venuto Chiesa, un segnale che ha voluto responsabilizzarlo, mentre quelli che avrebbero dovuto mettere la faccia sono gli anziani. Loro si facevano vedere quando vincevano, ora che perdono no“.

