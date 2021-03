Juve-Porto, Ziliani ironico: “Ronaldo? finalmente è stato decisivo su una punizione”

La Juventus viene eliminata dal Porto negli ottavi di finale di Champions League

Paolo Ziliani ha commentato sul suo profilo Twitter l’eliminazione della Juventus agli ottavi di finale di Champions League per mano del Porto. I bianconeri hanno subito gol nel finale del secondo tempo supplementare da un calcio di punizione su cui pesano le responsabilità della barriera, che si è aperta e in parte di Wojciech Szczęsny, che avrebbe potuto fare meglio sul tiro. Il giornalista però si concentra su Cristiano Ronaldo, colpevole di aver rotto la barriera e di aver dato le spalle alla conclusione, di fatto non bloccandola e lasciando che questa arrivasse in porta, errore che si è rivelato essere decisivo, a nulla è valso il 3-2 finale dei bianconeri.

Queste le sue parole:

Nessuno l’ha ancora detto e non è giusto: finalmente #Ronaldo è stato decisivo su una punizione.#Juventus pic.twitter.com/usiUWeer86 — Paolo Ziliani (@ZZiliani) March 10, 2021

