Cannella: “Proposi Nuno Mendes al Napoli, il club aveva altri programmi”

Cannella rivela un retroscena di mercato su Nuno Mendes al Napoli

Il procuratore Giuseppe Cannella è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dove ha rivelato di aver proposto Nuno Mendes al Napoli quando il terzino portoghese era ancora allo Sporting Lisbona. Ecco quanto dichiarato:

“Noi facciamo un lavoro di proporre in base alla conoscenza. Dopo ci sono i direttori, le società che valutano le caratteristiche dei giocatori in base alla rosa. Un anno fa Nuno Mendes è stato proposto a Lazio e Napoli, per un costo di circa 10 milioni. Poi sta alle società valutarne la fattibilità. Magari, visto come quinto e non come terzino, non faceva al caso del Napoli che valutava in maniera più importante la fase difensiva. Se segui dei calciatori, non siano i 20 milioni di Theo Hernandez ma i 10 di Nuno Mendes, un 2003 che aveva già tanta esperienza allo Sporting Lisbona, parliamo di conoscenze. Poi non discuto la bravura degli scouting, la conoscenza dei responsabili del Napoli, però lì sono arrivati tanti giocatori. Se in Mendes riconosci prospettiva per il costo che ha vai dalla proprietà e ti imponi. Altrimenti sei un dipendente aggiusta situazioni. A me sapete come risposero? Dissero che il calciatore non sterzava in fase difensiva“.

