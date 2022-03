Napoli forte su Mazraoui dell’Ajax: per rinforzare la fascia destra

Napoli forte su Mazraoui dell’Ajax

Napoli forte su Noussari Mazraoui dell’Ajax , per rinforzare la fascia destra. Questo è quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild. Il terzino dell’Ajax si libererà a parametro zero la prossima estate e rappresenta un’occasione di mercato importante per gli azzurri. Il DS Cristiano Giuntoli è al lavoro per garantire a Spalletti una rosa competitiva anche per il futuro.

Sul classe ’97, non ci sono solo i partenopei. Sempre secondo quanto riportato da Bild, sulle tracce del marocchino ci sono diversi club di Serie A come Milan e Roma, ma anche top club europei come Barcellona e Bayern Monaco. I bavaresi sono pronti a presentare un’offerta e al momento sembrano essere in pole per il giocatore.

