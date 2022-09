Ag. Meret: “Alex giocherà nei migliori club del mondo”

Il procuratore di Alex Meret pensa già al futuro del suo assistito

Alex Meret si è guadagnato definitivamente la titolarità. Dopo l’addio in estate di David Ospina il classe 97′ ha convinto tutti, società e tifosi, con prestazioni sempre più sicure e parate salva risultato. Eppure Alex è stato molto vicino ad abbandonare il club partenopeo. Di questo e molto altro ha parlato il suo procuratore Federico Pastorello ai microfoni di Calciomercato.it, su Tv Play, a margine del “Social Football Summit” che si sta tenendo a Roma.

Queste le sue parole:

“E’ stata un’estate molto assurda, alla fine il Napoli si è trovato probabilmente nella situazione un po’ obbligata di tenere Alex, il quale poi ha dimostrato più volte di essere un grande professionista. Per me non è una sorpresa, l’ho sempre reputato uno dei migliori portieri al mondo.

Sono convinto che arriverà a giocare in uno dei tre-quattro top club a livello internazionale, naturalmente è già in un grande club e siamo contenti che finalmente abbia trovato un po’ di continuità che probabilmente era l’unica cosa di cui aveva bisogno.

Ancora una volta gli devo fare i complimenti, trovare la concentrazione e le energie in un momento dove non sapeva se andava via o rimaneva non era facile. Rinnovo con il Napoli? I dialoghi col club sono costanti, sono ottimisti sul fatto che a breve troveremo una quadra”.

