L’Ajax mette in guardia i tifosi, comunicato shock su Napoli

Proprio come era accaduto in occasione di Napoli-Liverpool, anche l’Ajax mette in guardia i suoi tifosi sui pericoli della città partenopea in occasione della gara di Champions League al Maradona del prossimo 12 ottobre. Sul sito ufficiale dei lancieri è apparso un comunicato che dipinge un’immagine di Napoli quantomeno discutibile.

Questo il comunicato:

“Le precedenti partite del Napoli hanno dimostrato che la trasferta per i tifosi della squadra avversaria non è priva di rischi. Pertanto consigliamo vivamente ai tifosi dell’Ajax di non essere riconoscibili come tifosi. Sconsigliamo inoltre di viaggiare con bambini (piccoli). La polizia napoletana ha designato la Stazione Marritima come punto di ritrovo per l’incolumità dei tifosi dell’Ajax. Da qui partiranno gli autobus per lo stadio.

Questa corsa durerà almeno un’ora. Gli autobus torneranno anche dopo la partita. Siamo stati inoltre informati che potrebbe esserci una lunga procedura di ritiro dopo la partita. Sebbene comprendiamo che questo è tutt’altro che ideale, incoraggiamo tutti a prestare attenzione a questo. Nei prossimi giorni informeremo tutti i tifosi dell’Ajax che hanno acquistato un biglietto sulla situazione e le procedure di sicurezza. Siamo anche stati informati che potrebbero esserci rapine dopo la partita. Tenete presente che potreste essere bersaglio di furti, rapine o attacchi.

