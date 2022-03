Iannicelli su Ancelotti: “A Napoli ha ricevuto insulti personali gravi”

Iannicelli su Ancelotti dopo lo show del Real Madrid col Psg

Il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato di Ancelotti dopo lo show del Real Madrid col Psg su OptiMagazine:

“Il matrimonio tra Ancelotti e Napoli non ha funzionato come era negli auspici del Presidente Aurelio De Laurentiis. Nozze andate male per tante ragioni. Quando un matrimonio fallisce, quasi sempre, le responsabilità sono di entrambi i coniugi. Può succedere che le cose non vadano bene. Ma Ancelotti è stato letteralmente massacrato dai suoi detrattori napoletani. Ha dovuto ricevere insulti personali molto gravi. Ancelotti è stato accusato di avere accettato la panchina del Napoli per sistemare il figlio, di aver scelto Napoli per godersi una dorata e tranquilla pensione, di esser bollito”.

